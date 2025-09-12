İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül günü polis merkezine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırgan E.B.’nin açtığı ateş sonucu 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmış, saldırgan E.B. ise çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Çocuk yaştaki şüpheliler serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 27 şüpheliden 16’sının 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 şüpheliye tutuklama talebi

Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B., annesi, babası ve diğer şüphelilerin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u için tutuklama, 2’si için ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Saldırgan ve babası tutuklandı

Mahkeme sürecinde saldırgan E.B. ile babası tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkındaki yargılama ise devam ediyor.

Yargı süreci devam ediyor

Balçova’daki polis merkezine yapılan saldırıya ilişkin soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Olayla bağlantılı gözaltılar, ifadeler ve adli süreçler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.