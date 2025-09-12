Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, İZBAN A.Ş.’deki sermaye payının korunabilmesi için 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına katılım konusu oldu.

SEVİL: DAVA AÇTIK

AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, mecliste yaptığı konuşmada geçtiğimiz ay olağan meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda 90 dakika uygulamasının kaldırılmasına karşı yargı yoluna başvurduklarını açıkladı.

Sevil, “İZBAN’ın 90 dakika ve Halk Taşıt’tan çıkarılmasına yönelik dava açtık. 90 dakikanın amacı ulaşımın daha sürdürülebilir ve ekonomik olmasıdır. Anayasada seyahat hakkımız var. İzmir’de toplu ulaşım aktarma sistemine dayalı. Ancak İZBAN üvey evlat gibi kaldı. İzmirli vatandaşlar bu haktan mahrum bırakılıyor. Bir kamu hizmetinin bu şekilde yürütülmesi hukuka aykırı” ifadelerini kullandı.

Sevil, İZBAN’ın kent ulaşımında ana omurga olduğunu vurgulayarak, vatandaşların maliyetlerinin yüzde 50 arttığını söyledi. Ayrıca TCDD’nin sermaye artışındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediğini de gündeme taşıdı.

470 Milyonluk Sermaye Artışı Meclisten Geçti

Mecliste ayrıca İZBAN A.Ş.’deki sermaye payının korunabilmesi için 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına katılım konusu görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.