İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

