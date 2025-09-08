Son Mühür/ Osman Günden - 1 Eylül 2025’te açıklanan AD Scientific Index 2026 sonuçlarına göre DEÜ, yayın ve atıf temelli ölçümlerde Türkiye’de 8’inci, Avrupa’da 314’üncü sırada yer aldı. Disiplinler arası nitelikli üretim ve uluslararası bilimsel ağlardaki görünürlük, bu başarının temelini oluşturdu.

Birçok listede üst sıralarda

DEÜ, CWUR 2025’te dünya genelinde ilk yüzde 5,7’lik dilime girerek Türkiye’de 15’inci, Asya’da 410’uncu oldu. THE Impact Rankings 2025’te sanayi iş birlikleri, yenilikçi çalışmalar ve altyapı yatırımları sayesinde dünya genelinde ilk 100’e girdi.

RUR 2025’te öğretim ve araştırmada dengeli performans sergileyen DEÜ, UNIRANKS 2025’te erişilebilirlikte ülke çapında üst sıralarda yer aldı. EduRank 2025’te tıp ve sosyal bilimlerde güçlenen akademik üretimiyle öne çıktı. QS World University Rankings 2025-2026’da ise Business & Management ile Tıp ve Sağlık alanlarında uluslararası görünürlüğünü korudu. Bu sonuçlarla DEÜ, aynı anda 10 farklı dünya sıralamasında yer alan Türkiye’deki 9 üniversiteden biri oldu.

Rektör Yılmaz: Planlı emeğin ürünü

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, başarıların tesadüf olmadığını vurguladı:

“AD Scientific Index 2026’daki derecemiz, CWUR, THE ve diğer listelerdeki sonuçlarla birleşince, yükselişimizin planlı ve kararlı bir emeğin ürünü olduğu görülüyor. Üniversitemiz yalnızca akademik üretkenlikte değil; Yeşil Kampüs projeleri, Engelsiz Üniversite uygulamaları, kültür–sanat ve spor alanlarındaki çalışmalarıyla da topluma değer katıyor. Hedefimiz, bu başarıyı sürekli kılarak DEÜ’yü hem ulusal hem de uluslararası ölçekte daha yukarı taşımak.”

Son yıllardaki atılımlar

DEÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon belgesini alarak Türkiye’de bu unvana sahip sayılı üniversiteler arasına girdi. Engelsiz Üniversite alanında mavi, turuncu ve yeşil bayraklar kazandı.

Araştırma altyapısına yapılan yatırımlar, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi gibi kültürel projeler, öğrencilerin ulusal ve uluslararası spor başarıları ve çevre odaklı kampüs çalışmaları, üniversitenin akademi dışında da güçlü bir marka değerine sahip olduğunu ortaya koydu.