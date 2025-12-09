İzmir’in Balçova ilçesinde otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 19 yaşındaki F.S., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Görüntüler, 6 Aralık Cumartesi günü “AVM kavşağında tehlikeli drift” başlığıyla paylaşıldı ve büyük tepki çekti.

Plaka ve sürücü kimliği anında belirlendi

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç plakasının 35 RS 223 olduğunu ve direksiyondaki kişinin F.S. olduğunu belirledi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak işlem başlattı.

Ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı

Yapılan incelemede F.S.’nin ehliyetinin 26 Kasım tarihinde iptal edildiği tespit edildi. Buna rağmen trafiğe çıkarak drift yapan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 6 farklı işlem uygulandı.

Polis merkezine teslim edildi

F.S., gerekli işlemlerin ardından adli süreç için Buket Keleş Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.