Son Mühür- İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda, 2 polis hayatını kaybederken 6 polisimiz yaralandı. Olayın faili olarak belirlenen 16 yaşındaki E.B., kısa süre içerisinde yakalandı.

Saldırganın kullandığı silah ortaya çıktı

Olay sırasında saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit ve yaralı polisler

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Memuru hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuştur. Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır, Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif şekilde yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. 16 yaşındaki saldırganın yakalanması, polisin hızlı müdahalesi sayesinde mümkün oldu.