İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olmasına, iki polisin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Saldırının faili olduğu belirlenen 16 yaşındaki E.B.'nin kaldığı odada yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara rastlandı. Polis ekipleri, şüphelinin odasında tüfek temizleme setleri ve bazı kitaplar buldu. Bu durum, E.B.'nin saldırı öncesinde silahını bu odada hazırlamış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Saldırganın ailesi ve çevresi soruşturuluyor

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının hemen ardından yaralı olarak yakalanan E.B., gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak genişletildi. Polis, E.B.'nin anne ve babası dahil olmak üzere, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen toplam 27 kişiyi gözaltına aldı. E.B.'nin babası N.B.'nin ifadesinde oğlunun son zamanlarda sergilediği radikal davranışlara dikkat çekmesi, olayın arka planına dair ipuçları veriyor.

Dede Hamza Bigül: "Çok sakin bir çocuktu, şok olduk"

Yaşanan bu trajik olayın ardından, saldırgan E.B.'nin birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül de ilk kez konuştu. Torununun bu eylemine inanamadığını belirten dede, E.B.'yi "çok sakin bir çocuk" olarak tanımladı.

Olay anında duyduğu silah sesleriyle irkildiğini anlatan Bigül, yaşananları pencereden gördüklerini ancak torununun böyle bir şey yapacağına dair en ufak bir şüphe duymadıklarını ifade etti. E.B.'nin babasının aksine kendisinin torununda olağan dışı bir davranış fark etmediğini söyleyen dede, odada bulunan tüfek temizleme setleri ve kitaplardan haberdar olmadığını belirtti. Gözyaşları içinde şehitlere rahmet dileyen dede, "Torunumun yaralanmasına da üzüldüm, nasıl üzülmeyeyim," diyerek hislerini dile getirdi.