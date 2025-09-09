Son Mühür/ Merve Turan - DEÜ bünyesinde faaliyet gösteren Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, 5. kuruluş yıl dönümünde “İşgâlden Kurtuluşa İzmir” temalı panele ev sahipliği yaptı. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan yaptı.

Prof. Dr. Erdoğan, “Türkiye’nin ilk bayrakbilim müzesinde, İzmir’in kurtuluşu üzerine böylesine değerli bir panel düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. İzmir, hem millî mücadelenin başladığı hem de Cumhuriyetin kuruluş ateşinin yeniden alevlendiği bir kenttir” dedi.

İşgâlden Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreç

Panelin moderatörlüğünü DEÜ’den Prof. Dr. Mustafa Şahin üstlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elçin Yılmaz, “15 Mayıs 1919: İzmir’in İşgali ve Millî Mücadelenin Kıvılcımı” başlıklı sunumunda, işgal günlerinin toplumsal ve tarihsel etkilerini aktardı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Resul Yavuz ise “Türk İstiklâl Savaşına Dışardan Bakmak”başlıklı sunumunda, Yunan işgalinin Anadolu’da yol açtığı mezalimi İngiliz, Yunan ve Amerikan arşiv belgeleri ışığında değerlendirdi.

Millî mücadele ruhu yeniden hatırlandı

Cumhuriyetin temelini oluşturan bağımsızlık iradesini hatırlatan panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü misyonla bayrak ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.