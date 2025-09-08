Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu ile Doğu İklimlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında “Mesleki ve Teknik Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol törenine, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, Doğu İklimlendirme A.Ş. Genel Müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş, firma sahibi Ahmet Akyar, öğretim elemanları ve firmanın insan kaynakları yetkilileri katıldı.

Öğrencilere staj ve istihdam desteği

Protokolün üniversite-sektör iş birliğinin önemli bir adımı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Bu protokol ile öğrencilerin staj ve istihdam olanaklarını genişletmeyi, akademik ve sosyal etkinliklerle mesleki gelişimlerini desteklemeyi, üniversite ile sektör arasında bilgi paylaşımını artırmayı amaçladık. Protokol kapsamında toplantılar, seminerler, konferanslar, yarışmalar, teknik geziler düzenlenecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere istihdam desteği sağlanacak” dedi.

Deneyim paylaşımı ve ortak projeler

Prof. Dr. Ersan, 70 yıllık üniversite deneyiminin özel sektörle buluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Protokol kapsamında firma ve üniversite arasında deneyim paylaşımı yapılacak, mesleki ve teknik eğitim alanında ortak projeler yürütülecek.

Firmadan iş birliği mesajı

Doğu İklimlendirme A.Ş. Genel Müdürü Seçkin Tuncer Erdoğmuş, Ege Üniversitesi ile iş birliği içinde bu programı yürütmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erdoğmuş, öğrencilere staj ve istihdam desteği sağlayacaklarını, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak adına üniversite ile yakın temas içinde olacaklarını belirtti.