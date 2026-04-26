Son Mühür/ Osman Günden- Siyasetin nabzı İzmir’de hiç düşmüyor. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nın dümendeki ilk yılını dolduran Mehmet Emin İçelli sahada vites artırdıklarını ilan etti.

Teşkilat olarak dur durak bilmiyoruz diyen İçelli’ye göre AK Gençlik kampüslerden mahalle aralarına kadar şehrin her sokağında İzmirli gençlerle kol kola girmiş durumda.

"İzmirli gençler o oyuna gelmedi"

İçelli son dönemde gündemi meşgul eden Meslek Fabrikası önündeki eylemler hakkında da oldukça iddialı konuştu. Kendinden emin bir tavırla İzmir’in gençliğinin bu tarz çağrılara pabuç bırakmadığını şu sözlerle ifade etti;

"Açık konuşalım Meslek Fabrikası önündeki o sözde eylem rüzgarı İzmirli kardeşlerimin sağduyusuna çarptı ve söndü. Kimse kusura bakmasın gençlerimiz o binanın eninde sonunda kendilerine hizmet edeceğini gayet iyi biliyor. Şimdi herkesin gözü kulağı, kapıların sonuna kadar açılacağı o büyük günde."

Yönetimde taze kan mesaisi

Açıklamasının finalinde ise teşkilat içi bayrak değişimine değindi İçelli. Eski çalışma arkadaşlarına emeklerinize sağlık diyerek veda ederken, yeni Yürütme Kurulu’nu da kamuoyuna tanıttı.

İşte İzmir’in gençlik siyasetine yön verecek o yeni kadro:

