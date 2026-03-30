Son Mühür/ Beste Temel- Mart ayının son günlerine girilirken Ege Bölgesi’nde yağış bilançosu yüzleri güldürdü. İzmir, Aydın ve Manisa’da kaydedilen yağış miktarları uzun yıllar ortalamasını yakalarken, yer yer bu ortalamaların üzerine çıktı. Meteoroloji verilerine göre, bölge genelini yeni haftada hem sıcaklık artışı hem de yeni bir yağışlı dalga bekliyor.

Mart ayı ortalamaları geride kaldı

Mart ayının ilk gününden bugüne kadar geçen 30 günlük süreçte, bölgedeki il merkezlerinde yağış miktarı dikkat çekici seviyelere ulaştı. İzmir Güzelyalı istasyonunda metrekareye 73.6 kg yağış düşerken; Aydın 110.5 kg, Manisa ise 116.7 kg ile Mart ayını oldukça bereketli geçirdi.

Uzun yıllar Mart ayı ortalamaları İzmir için 74, Aydın için 70 ve Manisa için 77 kilogram seviyesindeyken, son yağışlarla birlikte her üç ilde de bu barajlar aşıldı. Geçtiğimiz hafta henüz ortalamaların gerisinde olan rakamlar, son yağış dalgasıyla birlikte mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Bugün hava nasıl? Sıcaklıklar artışa geçiyor

30 Mart Pazartesi günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Gece saatlerinde Manisa’da 7, İzmir ve Aydın’da ise 8 dereceye kadar düşen termometreler, gün içerisinde yükselişe geçiyor. Hava sıcaklıklarının bugün 2 ila 4 derece artması beklenirken, en yüksek sıcaklıkların İzmir ve Manisa’da 18, Aydın’da ise 19 derece olması öngörülüyor.

Öğle saatlerine kadar Bergama, Kınık ile Manisa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde hafif yağış geçişleri görülse de, günün geri kalanında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Salı ve Çarşamba dikkat: Yeni yağış dalgası geliyor

Ege bölgesi, yarın (31 Mart Salı) öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Özellikle "Soma-Çine hattının batısı" olarak tabir edilen bölgede sağanak yağışlar kendisini gösterecek.

31 Mart Salı

İzmir, Aydın merkez ve batısı ile Manisa’nın batısında sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar İzmir’de 9/18, Aydın ve Manisa’da ise 8/18 derece civarında seyredecek.

1 Nisan Çarşamba

Nisan ayına yağışlı bir başlangıç yapılacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba günü termometrelerin İzmir’de 19, Manisa’da 19 ve Aydın’da 21 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, Mart ayının genel anlamda beklentileri karşıladığını ve Nisan ayının ilk günlerinde de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.