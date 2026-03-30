Son Mühür- Buca Belediyesi, 2 Nisan Perşembe günü yapacağı meclis gündemini açıkladı. Gündemde, ilçede belediyeye ait bazı taşınmazların satışıyla ilgili önergeler yer alıyor.

Buna göre; Dumlupınar Mahallesi’ndeki 260 metrekarelik taşınmazın 15 metrekarelik, Tınaztepe Mahallesi’ndeki 192,90 metrekarelik taşınmazın 24,90 metrekarelik ve Kızılçullu Mahallesi’ndeki 207,26 metrekarelik taşınmazın 11,63 metrekarelik hisselerinin satılması talebi, 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca meclis üyelerinin onayına sunulacak.

Önergeler, detaylı inceleme için ilgili komisyonlara havale edilecek ve komisyon raporlarının ardından meclis kararıyla resmiyet kazanacak.

İlgili önergeler şu şekilde;

“İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 8196 ada, 12 parsel nolu 260,00m² yüzölçümlü taşınmazın 3/52(15,00)m²'si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 15,00m²'lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

2- İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi 50057 ada, 35 parsel no.lu 192,90m² yüzölçümlü taşınmazın 83/643(24,90)m²'si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 24,90m²'lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.

3- İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi 4043 ada, 15 parsel nolu 207,26m² yüzölçümlü taşınmazın 1163/20726(11,63)m²'si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 11,63m²'lik hissenin, 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin (e) bendi gereğince bir karar alınması istemine dair önerge.”