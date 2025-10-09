TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sekizinci haftayı maç yapmadan (BAY) geçirecek olan Altınordu'da tüm dikkatler, A takımın tek milli oyuncusu konumundaki genç yetenek Bilal Demirağ'a odaklandı. Kırmızı-lacivertli kulübün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan 16 yaşındaki stoper, U17 Milli Takımı kadrosuyla birlikte uluslararası arenada tecrübe kazanmak için Özbekistan yolunu tuttu. Altınordu yönetimi, kulübün altyapı felsefesinin bir yansıması olan Demirağ'ın sergileyeceği performansı yakından takip etme kararı aldı.

Özbekistan provası ve kritik Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık

U17 Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ev sahibi Özbekistan U18 Milli Takımı ile 11 ve 14 Ekim tarihlerinde iki önemli özel karşılaşma yapacak. Bu maçlar, Ay-yıldızlılar için Kasım ayında başlayacak kritik bir dönemin provası niteliğini taşıyor. Milli Takım, 11-17 Kasım tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek olan UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur müsabakalarına hazırlanıyor. Türkiye, bu turda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek ve Malta ile zorlu bir mücadeleye girişerek elit tura yükselmeyi hedefleyecek. Bilal Demirağ'ın bu özel maçlardaki performansı, hem kendisinin milli takımdaki yerini sağlamlaştırması hem de Altınordu yönetiminin beklentilerini karşılaması açısından büyük önem taşıyor.

Büyük beklenti ve sadakatin sembolü

Sezon öncesinde Fenerbahçe ile transfer anlaşması aşamasına gelmesine rağmen son anda yuvası Altınordu'da kalma kararı alan Bilal Demirağ, kulüp yönetiminin gelecekte en büyük beklenti içinde olduğu oyuncuların başında geliyor. Altınordu'nun pilot takım kimliğini taşıyan ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı misyon edinen kulüp için Bilal'ın A takımdaki varlığı büyük bir gurur kaynağı. Bu sezon TFF 2. Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplamda 6 resmi maçta forma şansı bulan genç savunmacı, profesyonel seviyede tecrübe kazanmaya devam ediyor. Alt yaş milli takımlarında ise bugüne kadar 28 kez milli formayı terletme başarısı gösteren Demirağ, uluslararası deneyimiyle dikkat çekiyor.