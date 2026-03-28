Son Mühür / Atakan Başpehlivan ​İzmir Artemis Lions Kulübü, " Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla Buca Huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. "Bilge Çınarlarla Gönul Köprüsü " projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri müzik eşliğinde geçmişe yolculuk yaparken, kulüp üyeleri tarafından hediye edilen sanatsal hobi malzemeleriyle de moral buldular.

Dans ettiği anlar duygu dolu sahneler oluşturdu

İzmir Artemis Lions Kulübü, toplumsal hizmet vizyonu doğrultusunda anlamlı bir projeye daha imza attı. Buca Huzurevi’nde devlet koruması altında bulunan, çoğunluğu engelli ve demans hastası olan 242 yaşlıyı ziyaret eden kulüp üyeleri, dört saat süren görkemli bir müzik şöleniyle gönülleri fethetti.

​Danslar ve Şarkılarla Engel Tanımayan Neşe ​ Etkinlik kapsamında sahne alan orkestra, geçmişin unutulmaz eserlerini huzurevi sakinleri için seslendirdi. Tekerlekli sandalye ve yürüteç kullanan sakinlerin dahi müziğin ritmine kapılarak dans ettiği anlar duygu dolu sahneler oluşturdu.

Kurulan gönül köprüsünün en güzel örneği oldu

Kimileri eski şarkılarla gençlik anılarını tazeleyip neşelenirken, kimileri ise hatırlanan hatıraların etkisiyle duygusal anlar yaşadı. Etkinlik sonunda huzurevi sakinlerinin "Sizi çok sevdik, ne olur bir daha gelin" sözleri, kurulan gönül köprüsünün en güzel örneği oldu. ​

Üretimle Gelen Rehabilitasyon Bu arada bilge çınarlarin sanatsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için de harekete geçen kulüp üyeleri, hazırladıkları malzemeleri, hobi çalışmalarında kullanılması amacıyla kuruma teslim etti.

"Büyüklerimizin yüzünde bir nebze tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluk"

​"Biz Hizmet Ediyoruz" ​Etkinlik sonrası bir açıklama yapan İzmir Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz, Hatice Güleç, şunları söyledi: ​"Hayat tecrübeleriyle bizlere ışık olan kıymetli büyüklerimizin yüzünde bir nebze tebessüm oluşturabilmek bizim için en büyük mutluluktu.

Orada kaderine terkedilmiş hisseden, fiziksel ve zihinsel zorluklarla mücadele eden büyüklerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik. Sevginin paylaştıkça çoğalacağına ve hatıraların müzikle yeniden hayat bulacağına inanıyoruz. Artemis Lions Kulübü olarak ' "Biz Hizmet Ediyoruz" demeye ve birlikte güçlü olmaya devam edeceğiz."