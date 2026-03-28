Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomist İbrahim Turhan, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Laurence D. Fink ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Turhan, buluşmanın ekonomik ve finansal boyutlarına dikkat çekerek, görüşmenin Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkileri üzerindeki potansiyel etkileri hakkında önemli tespitlerde bulundu.

İbrahim Turhan: Yeni yırtıcı bir dünya düzeni kurulurken küresel aktörler de yeniden konum belirliyor

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada dünyada yeni bir ‘yırtıcı’ düzen kurulduğundan bahseden ve 2024’ten bu yana bu düzende Türkiye’nin ciddi anlamda önem ve ağırlık kazandığını aktaran Ekonomist İbrahim Turhan, “Yeni yırtıcı bir dünya düzeni kurulurken küresel aktörler de yeniden konum belirliyor. 2024’ten beri bu yeni düzenin niteliklerini ve Türkiye’nin bu zorlu süreçte nasıl önem ve ağırlık kazandığını vurguluyorum.” ifadelerini kullandı.

“WEF, Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı düzenledi”

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Laurence Fink’in geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendiren Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’ da bu bağlamda Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanımız BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink’i Dünya Ekonomik Forumu başkanı sıfatıyla kabul etti.”