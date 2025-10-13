Son Mühür- İzmir ve Ankara arasında yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren hattıyla İzmir’den Afyonkarahisar’a yolculuk süresi belli oldu. Edinilen bilgilere göre İzmir’den Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresi 2,5 saat olacak.

Ankara-İzmir YHT hattı sayesinde iki şehir ile İzmir’den Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar gibi komşu illere de seyahat süresi kısalacak. Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi saatte 200 kilometre işletme hızı ile hizmet verecek.

İzmir-Ankara arasında 624 kilometre olan ve toplam beş ilden geçecek demiryolunda seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate inmiş olacak.

Proje kapsamında Menemen, Alaşehir, Salihli, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Emirdağ istasyonları ile 10 istasyon bulunacak.

Projenin Çevre ve sosyal Etki değerlendirme raporunda yer alan bilgiye göre, İzmir’den Afyonkarahisar’a seyahat süresi 2,5 saat olacak. YHT ile Ankara-Afyonkarahisar seyahat süresi de bir saat 40 dakika olacak.

Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan, 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan, 2 saat 50 dakikaya düşecek.

Afyonkarahisar kısmı 2027’de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmaları tamamlandı.

Uraloğlu, hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa edildiğini açıkladı.

2028 yılında açılması planlanan İzmir-Ankara YHT’nin Afyonkarahisar kısmının ise 2027 yılında açılması bekleniyor.

Proje dosyasında yer alan bilgiye göre YHT’de yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacak.