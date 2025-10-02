Olay bu sabah Aliağa’daki Gemi Söküm Bölgesi’nde yaşandı. Taşeron firmada çalışan Halil İbrahim Uz, söküm için bölgede bulunan bir geminin kaptan köşkünde keresteleri sökmek üzere gemiye çıktı. Ancak köşke tırmandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten sırt üstü düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından ağır yaralanan Uz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz işçi kurtarılamadı.

Ailesi ve arkadaşları yasa boğuldu

Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Halil İbrahim Uz’un ölümü, ailesi ve çalışma arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. İş kazasının yaşandığı bölgede sessizlik hakim oldu. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından güvenlik güçleri ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Uz’un ölümüne ilişkin detayların otopsi raporunun ardından netleşeceği öğrenildi.