Son Mühür / Merve Turan- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bugün 5,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere İzmir dahil çevre illerden de hissedildi ve kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

AFAD ve ekipler harekete geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili tüm birimlerin olay yerinde incelemelere başladığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, saha taramalarının süratle yürütüldüğünü ve herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar durumunun tespit edilmesi halinde vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Bakan’dan geçmiş olsun mesajı

Bakanlık açıklamasında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi ve ülke genelinde afetlere karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. “Allah milletimizi ve ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verildi.