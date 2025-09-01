İzmir, hem sanayi hem de sosyal yaşam açısından önemli bir güne tanıklık etti. SOCAR Türkiye, çalışanları ve aileleri için yenileyerek modern bir yaşam alanına dönüştürdüğü Çayağzı Tesisleri’ni hizmete açtı. Açılış, aynı zamanda Aliağa’nın simge kuruluşlarından Petkim’in 60. yıl dönümüne ev sahipliği yaptı.

İzmir’de anlamlı buluşma

28 Ağustos’ta düzenlenen açılış töreninde SOCAR Başkan Yardımcısı Anar Mammadov, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Hafiz Zeynalov, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı & Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev yer aldı.



Konuşmalarda Petkim’in İzmir sanayisinin gelişimindeki öncü rolü vurgulandı, çalışanların birlik ve beraberliğinin 60 yıllık başarı yolculuğunun temel taşını oluşturduğu ifade edildi.

Çayağzı Tesisleri yeniden hayat buldu

Aliağa’daki Çayağzı Tesisleri, SOCAR Türkiye’nin yatırımlarıyla çağdaş bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Çalışanlara ve ailelerine yönelik bir teşekkür niteliği taşıyan tesisler, hem iş yaşamını destekleyen hem de İzmir’in sosyal hayatına değer katan bir merkez olarak konumlandırıldı.

50 bin metrekarelik sosyal alan

Toplam 50 bin metrekareye yayılan tesislerde; restoran, çocuk parkı, tenis kortu, basketbol sahası, konser alanı ve alışveriş bölümleri bulunuyor. Ayrıca 300 kişilik piknik alanı, 250 metre uzunluğunda plaj, yürüyüş yolları ve yaklaşık 2 bin kişilik etkinlik alanı ile İzmirli çalışanlara geniş imkanlar sunuluyor.

İzmir’in sanayi ve sosyal hayata katkı

Petkim’in 60. yılına denk gelen açılış, İzmir’in sanayi gücü ile sosyal yaşam kültürünün birleştiği özel bir gün olarak kayda geçti. SOCAR Türkiye yöneticileri, tesislerin sadece çalışanların değil, aynı zamanda İzmir’in toplumsal birlikteliğine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Çayağzı Tesisleri’nin açılışı, SOCAR Türkiye’nin İzmir’deki çalışanlarına verdiği değerin somut bir göstergesi olarak yorumlandı. Tesisin, bölge halkı ve çalışanlar için sosyal hayatın yeni buluşma noktası olması hedefleniyor.