Son Mühür/ Beste Temel- Yaz aylarını peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederek geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kez de komşu il Denizli'ye yardım elini uzattı.

Denizli'nin Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi sınırında başlayan ve rüzgarın şiddetiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için İzmirli ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangınla mücadelede yeni bir cephe açıldı

Denizli'de 29 Ağustos tarihinde başlayan ve kısa sürede büyüyerek Buldan ilçesi civarına kadar ulaşan yangın, bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Yoğun duman ve alevler, bölge halkı için endişe yaratırken, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak elverişsiz hava koşulları, özellikle şiddetli rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor ve alevlerin yayılmasını hızlandırıyor.

İzmir'den kapsamlı destek seferberliği

Yangının başladığı ilk andan itibaren harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, deneyimli itfaiye ekiplerini hızla Denizli'ye gönderdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı uzman personel, alevlere karşı karadan müdahale ederken, belediyenin diğer birimlerinden gönderilen iki su tankeri de su ikmali yaparak söndürme çalışmalarına lojistik destek sağlıyor. İzmir ekipleri, kendi bölgelerinde edindikleri tecrübeyi komşu ildeki yangınla mücadelede kullanarak bölgesel dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Denizli'de günlerdir devam eden ve henüz tam olarak kontrol altına alınamayan yangın, tüm ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Yüksek sıcaklıklar ve kuru hava koşulları, yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer etkenler arasında yer alıyor. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanın derinliklerinde ilerleyerek alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramasını engellemek için büyük bir risk altında çalışıyor.