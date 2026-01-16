İzmir’in Aliağa ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele ederken görevleri başında yaşamını yitiren orman şehitleri anısına anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Anma programında hem şehitler yad edildi hem de çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi

Aliağa Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen program, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Etkinlik kapsamında orman şehitleri hayrına lokma döküldü, vatandaşlara ise ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Protokol ve vatandaşlar bir araya geldi

Anma ve farkındalık etkinliğine; Zekeriya Güney, Serkan Acar, Nuray Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek ormanların korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Yeşil doku için fidanlar vatandaşlara teslim edildi

İlçedeki yeşil alanların artırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla ağaç fidanları, toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlikte özellikle Kızılçam ve Fıstıkçamı fidanları yoğun ilgi gördü.

Karne alan çocuklara doğa hediyesi

Karne heyecanı yaşayan çocuklar ve gençler için düzenlenen fidan dağıtımı, etkinliğin en renkli anlarına sahne oldu. Çocukların doğayla bağ kurmasının hedeflendiği çalışmada, çevre sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi vurgulandı.

“Yeşil vatan için can verenleri unutmuyoruz”

Aliağa Orman Şefi Mustafa Aydınlı, yaptığı açıklamada, “Yeşil vatanımızı korumak uğruna görevleri başında hayatını kaybeden orman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa bilinci vurgusu

Etkinlik, hem orman şehitlerinin anısını yaşatmayı hem de toplumda çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan mesajlarla sona erdi.