İzmir Süper Amatör Lig B Grubu’nda yoluna emin adımlarla devam eden Kemalpaşaspor, 15. hafta sonunda topladığı 37 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Kemalpaşa İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen moral programında bir araya geldi.

Antrenman sonrası moral buluşması

Teknik heyet ve futbolcuların yoğun katılım gösterdiği programda takım, sezonun kritik virajı öncesinde moral depoladı. Samimi bir atmosferde geçen organizasyon, oyuncuların motivasyonunu artırırken kulüp içindeki birlik ve beraberlik mesajını da güçlendirdi.

Protokolden Kemalpaşaspor’a destek

Kulüp Başkanı Mükremin Zülkadiroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile Kemalpaşa Belediyesi Başkan Vekili Çetin Kayalı da katılarak takıma destek verdi.

Başkan Zülkadiroğlu’ndan net mesaj

Programda konuşan Kulüp Başkanı Zülkadiroğlu, sezon başında verilen sözlerin arkasında olduklarını vurgulayarak, “Sezon başında ne söz verdiysek bugün de aynı noktadayız. Burası Kemalpaşa, biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Siz de sahada gerekeni yapın” ifadelerini kullandı.

Hedef: 16. haftada yeni bir galibiyet

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Kemalpaşaspor, ligin 16. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü saat 13.00’te Bornova Yusuf Tırpancı Stadı’nda Yeşilovaspor ile karşı karşıya gelecek.

Liderlik avantajını korumak istiyor

Teknik ekip ve futbolcular, Yeşilovaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak hem liderlik avantajını sürdürmeyi hem de sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.