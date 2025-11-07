İzmir’in Aliağa ilçesinde Hasbi Şengül İlkokulu tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Zeytin Kırma Şenliği, öğrencilerin zeytinin dalından sofraya uzanan yolculuğunu deneyimleyerek öğrenmesine olanak sağladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisinin katıldığı etkinlik, Şakran’da renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılımla gelenek sürdü

Zeytin üreticiliğini çocuklara tanıtmak amacıyla düzenlenen şenliğe;

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Öztürk ve Güven Demirağ, belediye personel şirketi başkanı Mehmedali Özkurt, öğretmenler, öğrenciler, veliler, üreticiler ve STK temsilcileri katıldı.

Şenlik boyunca öğrenciler, zeytin kırma, zeytin sınıflandırma, sıkım öncesi hazırlık gibi üretimin tüm safhalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler zeytinle sanat yaptı

Etkinliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri öğrencilerin hazırladığı zeytin temalı resim sergisi oldu. Çocukların zeytinin kültürel ve ekonomik değerini resimlerine yansıttığı çalışmalar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Ayrıca düzenlenen zeytin kırma ve zeytinyağı kalite yarışmalarında öğrenciler, bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren çocuklara ödülleri sahnede takdim edildi.

Halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı

Programın açılış konuşmasını zeytin üreticisi Mehmet Şengül yaptı. Ardından Hasbi Şengül İlkokulu öğretmenlerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi ile Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Renkli gösteriler şenliğin atmosferine coşku kattı.

Ödülleri;

- Üçüncülere İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz,

- İkincilere Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk,

- Birincilere ise Kaymakam Zekeriya Güney takdim etti.

Kaymakam Güney: “Zeytin üretimini birlikte yaşatacağız”

Törenin ardından konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, etkinliğe emek veren herkese teşekkür ederek zeytinin bölge için önemine dikkat çekti:

“Evlatlarımızın hazırladığı çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Şakran, zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından çok değerli bir bölge. Çocuklarımızın bu üretim sürecinin içinde yer alması son derece kıymetli. Kadim bir meyve olan zeytin ağacını bu topraklarda hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.”