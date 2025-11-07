Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kurulan ALBEST Sosyal Tesisleri, modern yapıları, aile dostu atmosferleri ve erişilebilir fiyat politikasıyla bölge halkından yoğun ilgi görüyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın “herkes için yaşanılabilir kent” vizyonuyla son 10 yılda sosyal yaşam alanlarında önemli dönüşüm yaşayan Aliağa, tesisleriyle örnek kent kimliği kazandı.

Belediye iştiraki ALBEST tarafından işletilen tesisler, uygun fiyat ve yüksek kalite anlayışını bir araya getirerek güvenli ve nitelikli sosyal alanlar sunuyor.

Lezzet, konfor ve kalite bir arada

ALBEST çatısı altında hizmet veren sosyal tesisler şunlardan oluşuyor:

ALBEST Meydan (fast food, içecek ve tatlı menüsü)

Güzelhisar Sosyal Tesisleri (restoran hizmeti)

AliaKent Fast Food

Kaleiçi Coffee

Hacıömerli Gryneion Mesire Alanı

Alia Park Kafe (Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde)

Zengin menüleri, her yaşa uygun sosyal ortamları ve ekonomik fiyat politikasıyla ALBEST tesisleri, kentte vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

Çevre ilçelerden ziyaretçi akını

Kısa sürede geniş bir kitleye hitap eden sosyal tesisler, Aliağa’nın yanı sıra İzmir merkez, Menemen, Bergama, Foça ve Manisa’dan gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Tesisleri tercih eden vatandaşlar hem hizmetleri deneyimliyor hem de Aliağa’nın doğal güzelliklerini keşfetme imkânı buluyor.

Herkes için ulaşılabilir sosyal yaşam

Aliağa Belediyesi, sosyal yaşamı geliştirmeyi ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı sürdürüyor. ALBEST Sosyal Tesisleri, sosyal hayatı canlandıran yaklaşımıyla kentte yaşam standartlarını yükseltirken, “herkes için ulaşılabilir sosyal yaşam” hedefi doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.