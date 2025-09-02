Son Mühür- İzmir Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, bu yıl Dünya’da en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasına girmeyi başardı.

2023 yılında yaklaşık 1,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2024 yılında yüzde 33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU'ya ulaşan Aliağa Limanı, açıklanan 2025 listesinde ilk 100 liman arasında 91. sırada yer aldı.

Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında Türk limanlarının sayısı Aliağa Limanı’nın listeye girmesiyle 5'e yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd's List tarafından yayımlanan "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi"ne bu yıl Türkiye'den 5 limanın girdiğini belirterek, ‘’Geçen yıl listede 4 limanımız vardı. 2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı'nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5'e yükseldi.

Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Türkiye’de ilk sıra Ambarlı’nın

Türkiye'nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı Listesi'nde bu yıl Ambarlı Limanı 72 sırada yer aldı.

Ambarlı Limanı’nı 86. sırada yer bulan Kocaeli Limanı izledi. Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı ise 98. sırada yer alırken, Aliağa Limanı ise bu yıl ilk defa 91. sıradan listeye adını yazdırdı."

5 liman, Türkiye'deki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdiğini söyleyen, Bakan Uraloğlu, ‘’ listeye giren 5 limanımız Türkiye'nin toplam konteyner elleçleme hacminde çok büyük paya sahip.

Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi.

Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024 yılında ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi." diye konuştu.