Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir hemzemin geçitte yaşanan çarpışma ile güne başladı. İzmir-Alaşehir istikametinde sefer yapan yolcu treni, kontrolsüz bir şekilde geçiş yaptığı iddia edilen bir kamyonete çarptı. Olayda can kaybının yaşanmaması büyük şans olarak nitelendirilirken, kamyonette ağır hasar oluştuğu bildirildi. Kazanın ardından bölgede kısa süreli aksamalar yaşandı.

Sürücü Yunus Dönmez kazadan yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Yunus Dönmez yönetimindeki 45 ADH 685 plakalı kamyonet, yolcu treninin geçtiği sırada hemzemin geçide kontrolsüzce girdi. Hızla ilerleyen yolcu treni, kamyonete yan kısmından çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonette büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazanın şiddetine rağmen kamyonet sürücüsü Dönmez, şans eseri kazayı hiçbir yara almadan atlattı.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ve polis ekipleri de kazanın detaylarını incelemek üzere olay yerinde hazır bulundu. Polis, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatarak çarpışmanın kesin nedenini belirlemeye odaklandı.

Seferler kısa sürede devam etti

Kamyonetin demiryolu hattından kaldırılması ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Trenin yoluna devam edebilmesi adına gerekli güvenlik kontrolleri titizlikle yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından, İzmir-Alaşehir seferini gerçekleştiren yolcu treni, yaşanan gecikmeye rağmen yolcularıyla birlikte güzergahına devam etti. Kaza nedeniyle hat üzerindeki diğer seferlerde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi için hızlı aksiyon alındığı kaydedildi.