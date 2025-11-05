Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in kanayan yarası olan çöp sorunu günden güne büyüyor. Temmuz ayında Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılması sonrası kentte çöpler Bergama ve Ödemiş’te bulunan katı atık entegre tesislerine taşınmaya başlanmış; günde ortalama 5 bin ton çöpün döküldüğü kentte, tesislerin kapasitelerinin dolması sonrası birçok ilçede çöp yığınlarının birikmesine yol açmıştı. Yaşananların ardından Harmandalı tesisinde çöp depolanması için 31 Ekim’e kadar geçici izin verilmişti. Verilen sürenin sona ermesinin ardından kentte çöp sorunu deyim yerindeyse yeniden hortladı.

Kirliliğe yol açıyor

Sokaklarda biriken atıklar, başta kentin merkez ilçeleri olmak üzere birçok noktada ciddi bir görüntü kirliliği oluştururken; halk sağlığını tehdit eden boyutlara da ulaştı.

Konak’ta çöpler yerlere taştı

Özellikle İzmir’in merkezi Konak ilçesinde konteynerlerin taşan çöplerle dolması, vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Sokaklarda biriken atıklar sadece kötü koku ve görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda fare ve haşere gibi sağlık risklerini de artırdığı biliniyor. Artan hijyen riski nedeniyle, vatandaş yerel yönetimlerin acil önlem alması gerektiği çağrısı yaptı.