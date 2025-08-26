Son Mühür/ Osman Günden - Bayraklı Belediyesi, toplumsal adaletin ve eşitliğin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İzmir Barosu ile yapılan iş birliği çerçevesinde, özellikle kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere hukuki desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve adli yardım hizmeti sunuluyor.

Proje kapsamında, başvuruda bulunan vatandaşlar; hakları, dava süreçleri ve hukuki yollar hakkında uzman avukatlardan birebir bilgi alabilecek. Gerektiğinde İzmir Barosu aracılığıyla adli yardım mekanizmalarına yönlendirilecek. Böylece ekonomik sebepler veya bilgi eksikliği nedeniyle hukuki süreçlere ulaşamayan bireylerin hak arama yolları güçlendirilecek.

Başkan Önal: “Vatandaşımızın yanında olacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin önemine dikkat çekerek, “Adaletin herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak adına özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik merkezlerimizde ücretsiz hukuki danışmanlık ve adli konularda destek vereceğiz. Her bireyin haklarına erişebilmesi için ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya kararlıyız. Kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların haklarını savunmak ve adalete erişimlerini kolaylaştırmak büyük bir sorumluluk. İzmir Barosu ile yürüttüğümüz bu hizmetle, yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Danışma merkezleri hizmete hazır

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, iki farklı merkezden randevu alabilecek:

Aile Danışma Merkezi: Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi No:73 Kat:2 – Tel: (0232) 477 20 00 / Dahili 3087

Kadın Danışma Merkezi: Osmangazi Mahallesi, 593 Sokak, Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan Pazar Yeri – Tel: (0232) 477 20 00 / Dahili 3150

Başvuru yapmak isteyenler merkezlere bizzat giderek ya da telefonla arayarak randevu oluşturabiliyor. Hizmetten kimlik bilgileri ile başvurulması yeterli oluyor.

Hak arama yolları güçlenecek

Bu proje sayesinde şiddet mağduru kadınlardan boşanma sürecinde destek arayan ailelere, miras, nafaka, velayet, işçi hakları gibi konularda hukuki bilgiye ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara erişilebilir, ücretsiz ve güvenilir bir hizmet sunulacak. Bayraklı Belediyesi, bu adımıyla ilçede sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi ve yurttaşların adalet mekanizmalarına erişiminde öncü rol üstlenmeyi hedefliyor.