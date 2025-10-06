Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in tarihi ve mistik atmosferiyle ünlü Agora Ören Yeri, 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Agora Mavisi Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Festivali için geri sayıma başladı. Hayata denge, ilham ve yenilik katmayı amaçlayan festival, iki gün boyunca sürecek dopdolu programıyla ziyaretçilerini zihinsel, ruhsal ve bedensel bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Biletleri Bubilet üzerinden satışa sunulan etkinlik, Türkiye’nin önde gelen kişisel gelişim uzmanlarını, akademisyenleri ve terapistlerini İzmir’de bir araya getirecek.

Bilimden metafiziğe uzanan kapsamlı seminerler

Festivalin ilk günü (18 Ekim), iki ayrı salonda eş zamanlı olarak çok çeşitli konular ele alınacak. SALON 1, daha çok bilim ve kişisel dönüşüm odaklı konulara ev sahipliği yapacak. Hukukçu ve Enerjist Av. Hayriye Değirmenci Yadel'in "Yaşamda Farkındalık ve Dönüşüm" konulu sunumuyla başlayacak olan programda, NLP Trainer Seza Çiftçi "NLP İle Yeni Bir Sen" temasını işleyecek. Günün en dikkat çekici konuşmalarından biri ise Rejeneratif Tıp Öncüsü ve Aruba Eski Sağlık Bakanı Dr. Richard Visser'ın "Genç Kalmanın Sırları" başlıklı sunumu olacak. Ayrıca Prof. Dr. Gökçen Yuvalı'nın "EPİGENETİK: Kendi Kaderimizi Şekillendirebilir Miyiz?" başlıklı bilimsel sunumu, kişisel gelişim ile bilimi birleştiren derin bir bakış açısı sunacak.

Ezoterik bilgiler ve şifa sanatları Agora'da buluşuyor

İlk günkü programda SALON 2 ise daha çok bilinçaltı, enerji ve ezoterik konulara odaklanacak. Holistik Nefes Master Eğitmeni Yelda Çetiner, "Öz Nefesini Hatırlama Zamanı" ile başlayacak. Ardından Ebru Demirhan, "Alma - Verme - Şifa Aktivasyonu ve Atalardan Arınma Ritüeli" ile derin bir bilinçaltı çalışması sunacak. Sembol Bilimci Efe Elmas ve Uzman Klinik Psikolog Pırıl Bilger Özkaranfil’in birlikte sunacağı "Rüyalar ve Arketipler" paneli merak uyandırırken, Beyza Muslu ise "Tarot Kartları ile Bilinçaltına Yolculuk" gibi mistik bir konuyu ele alacak. Gün, teknoloji ve kadim sırları birleştiren "Eritrea Kehaneti" gibi farklı başlıklarla sona erecek.

İkinci gün programında uzaylılar, reenkarnasyon ve hücresel beslenme

Festivalin ikinci günü (19 Ekim), konuların çeşitliliği ve ilginçliği ile dikkatleri yine üzerine çekecek. SALON 1'de Sevgi Alis Yıldırım, "Reenkarnasyon ve Geçmiş Yaşamını Hatırlayan Bir Vaka Örneği" ile gizemli konulara kapı aralayacak. Yazar Göktürk Ramu'nun "Uzaylılar-Anunnakiler" sunumuyla kozmik konular gündeme taşınacak. Günün sağlık ve bilim ayağını ise Uzman Diyetisyen Işın Sayın'ın "Hücresel Beslenme - Yeme Arasındaki Fark" konulu aydınlatıcı sunumu oluşturacak. Ayrıca Yazar Bülent Gardiyanoğlu'nun "Enerji Aikidosu & Aura Görme" gibi enerji tekniklerine dair merak edilen konulara değineceği öğrenildi.

SALON 2'de ise kişisel gelişim ve mitoloji temaları öne çıkacak. Dr. Dilara Altınkan'ın "Hayatınızın Mimarı Sizsiniz" motivasyonel konuşmasının yanı sıra, Uzman Numerolog Gülin Erbalcı Coşkun ve Sosyolog Gülin Balım Uğur, "İlahi Kozmik Döngüyle Varoluşu Yeniden Hatırlama" gibi derin bir konuyu işleyecek. Günün sonlarına doğru ise Uzman Psikolojik Danışman Didem Tolunay'ın "Anadolu’da Kadın Mitleri" ve Prof. Dr. Uzay Görmüş'ün "Empati Çağını Başlatmak Nezaketin Gücü" gibi sosyal bilimlere odaklanan sunumları festivali tamamlayacak. Katılımcılar, bu iki günlük yoğun program sayesinde hem kişisel gelişimlerine yatırım yapma hem de farklı disiplinlerden ilham alma fırsatı bulacak.