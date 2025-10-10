Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan çöp sorunu dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Konak Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan 1375 Sokak’ta, yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın evinin bulunduğu sokakta, çöp bidonlarının uzun süredir dolu halde kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi.

KONAK BELEDİYESİ TOPLAMAYINCA BÜYÜKŞEHİR MÜDAHALE ETTİ

Son günlerde Konak’ın birçok mahallesinde çöp birikintileri artarken, 1375 Sokak’ta da konteynerler günlerce boşaltılmadı.

Konak Belediyesi’nin müdahale etmemesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa gelerek konteynerleri boşalttı. Böylece Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kendi yaşadığı sokağın çöplerini kendisi toplatmak zorunda kaldı.