TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Airport Service Quality (ASQ) programı kapsamında Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında ödüllendirildi. Ödüller, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen ACI Customer Experience Global Summit 2025’te TAV Havalimanları adına Aude Ferrand tarafından teslim alındı.

Ödüller ve Kategoriler

Avrupa’nın En İyi Havalimanı: Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları kendi yolcu kapasitesi kategorilerinde ödül aldı.

Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu: İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları yolcu geçiş süreçleriyle öne çıktı.

Avrupa’nın En Temiz Havalimanı: İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum ödül aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı ayrıca “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde de listede yer aldı.

TAV Havalimanları Yetkililerinden Açıklama

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “Çeyrek asırdır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüller bizim için ayrı bir değer taşıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TAV Havalimanları CCO’su ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand, konferansta çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde hem tutarlı hem de farklılaştırılmış yolcu deneyimleri oluşturma stratejilerini paylaştı.

ASQ Programı Hakkında

2006’da başlatılan ASQ programı, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek için oluşturuldu. Program, bugün 110 ülkede 400’den fazla havalimanının katılımıyla yürütülüyor ve kazananlar her yıl 700 bin yolcunun değerlendirmeleriyle belirleniyor.