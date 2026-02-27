İzmir Bölge Adliye Mahkemesi hizmet binasında, güvenlik güçleri ve ilgili kurumların katılımıyla geniş kapsamlı bir kontrollü bomba imha tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan senaryo kapsamında binaya bırakılan şüpheli paketler imha edilirken, personel ve vatandaşların tahliye süreci başarıyla uygulandı. Tatbikat, olası bir terör tehdidine karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla planlandı.

Senaryo gereği şüpheli paketler bırakıldı

Kurgulanan senaryoya göre, terör örgütü üyeleri yaklaşık bir ay boyunca adliye binasında keşif çalışması yürüttü.

Kat planlarını ele geçiren şüphelilerin eylem hazırlığını tamamladıktan sonra vatandaş kılığında binaya giriş yaptığı varsayıldı.

Şüpheliler tarafından A Blok 8. kat başkanlık önü ile güney ana giriş kapısına siyah çantalar bırakıldığı bilgisi üzerine süreç başlatıldı.

Binanın santral bölümüne gelen isimsiz ihbar sonrası güvenlik kameraları incelendi ve şüpheli paketler tespit edildi.

Anons sistemi üzerinden ihbarlı tatbikat yapılacağı duyurulurken, emniyet güçleri bina çevresinde dış güvenlik çemberi oluşturdu.

Tahliye süreci adım adım uygulandı

Acil durum yöneticisinin bilgilendirmesiyle ekip liderleri ve blok sorumluları harekete geçti. Eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Boşaltma kodunun verilmesiyle birlikte sirenler çaldı ve tahliye süreci başladı. Tahliye rehberleri eşliğinde kamu personeli ve adliyede bulunan vatandaşlar, kuzey cephede belirlenen toplanma alanlarına yönlendirildi.

Uzman ekipler sahada görev aldı

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, güney giriş kapısında güvenlik koridoru oluşturdu. İki ayrı noktada bulunan şüpheli paketlere kontrollü şekilde müdahale edildi.

Paketlerde kimyasal madde bulunma ihtimaline karşı AFAD KBRN ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan ölçümlerin negatif çıkmasının ardından içeride kalan personelin tahliyesi tamamlandı.

UMKE ve itfaiyeden destek

Senaryo kapsamında UMKE ekipleri tarafından sahra hastanesi kuruldu. AFAD ekipleri, terasta bekleyenler için havai hat oluştururken, itfaiye ekipleri de kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek verdi. Acil durum ekipleri binayı baştan sona kontrol ederek olası riskleri değerlendirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma

Tatbikatın son aşamasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli paketi bırakan kişiyi tespit etmeye yönelik çalışma başlattı.

Adliye birimleri, AFAD, emniyet, itfaiye ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tatbikat başarıyla tamamlandı. Süreç, toplanma alanı sorumlularının sayım tutanaklarını hazırlamasıyla sona erdi.

Gerçek bir kriz anına hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikatın, kurumlar arası iş birliği ve müdahale kapasitesini güçlendirdiği belirtildi.