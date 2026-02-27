Son Mühür- Geçtiğimiz Ocak ayında Bilal saygılı liderliğindeki AK Parti İl Başkanlığı'nın revizyon için düğmeye bastığı ilçeler arasında yer alan Buca'da, merakla beklenen yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yeniden ilçe başkanlığı görevine atanan Cihangir Sağır'ın yeni dönemdeki görev arkadaşlarında eski ilçe başkanlarından ve 2019'da AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan döneminde görev alan isimlerin yoğunluğu dikkati çekti.



Arslan döneminden kimler var?



AK Parti'den ayrılıp Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Mustafa Arslan döneminde görev alan ve şimdiki yeni yönetime de giren isimler şöyle.

Gülay Sakartepe, Abdurrahim Ertaş, Emir Selik, Mehmet Güneş , Ekrem Gündoğdu'nun oğlu Mustafa Gündoğdu, Zeynep Atalay, Mustafa Fikret Çiçek, Osman Yaşar, Suat Yavan, Uğur Eroğlu, Oktay Ay, Savaş İpek, İhsan Sabır.

Sağır'ın yeni yönetim kurulunda dikkat çeken bir isim de Bilal Özen. Neşat Arslan'ın görevden alınmasından sonra kayyum olarak bir süre Buca ilçe başkanlığı görevine atanan Bilal Özen'in de listede yer aldığı gözlendi.



Kimlerin ağırlığı azaldı...



AK Parti Buca'nın kurucu ilçe başkanı Ünal Ömür dışında, Mustafa Solmaz ve Hakan Kalfaoğlu'nun ekibinden isimlerin ise yeni yönetim kurulunda kendilerine yer bulamadığı görüldü.

AK Parti Buca kulislerinde, Cihangir Sağır'ın teşkilat başkanı olarak Gülay Sakartepe'yi atayacağı konuşuluyor.

Cihangir Sağır liderliğine yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor.



Yönetim Kurulu Üyeleri:



Abdurrahim Ertaş

Abdurrahman Kalkan

Bilal Özen

Bülent Dalkıran

Caner Sönmez

Ceyda Bahtiyar

Cemile Betül Özyıldız

Emir Selik

Gökhan Nezir

Gülay Sakartepe

Havanur Ersan

İhsan Sabır

İlyas Gündüz

Kemal Akdoğan

Mehmet Güneş

Mehmet Kışla

Murat Şahinler

Muhammed Faruk Sağlam

Mustafa Gündoğdu

Mücahit Gül

Necati Özcan

Oğuzhan Kara

Sevgi Tekin

Sonay Uygur

Şerif Yıldız

Tunay Pehlivan

Tülay Akgün

Yunus Emre Bozkurt

Zeynep Atalay

Muammer Aytekin

Mustafa Fikret Çiçek

Osman Yaşar

Zafer Aygül

Suat Yavan

Uğur Eroğlu

Oktay Ay

Ünzüle Çankaya

Cansu Hayta Dönmez

Eyüp Daş

Fatmagül Vural

Fahrettin Çaprak

Abdussamet Çakmakçı

İsmail Öz

Savaş İpek