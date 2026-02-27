Son Mühür- Geçtiğimiz Ocak ayında Bilal saygılı liderliğindeki AK Parti İl Başkanlığı'nın revizyon için düğmeye bastığı ilçeler arasında yer alan Buca'da, merakla beklenen yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yeniden ilçe başkanlığı görevine atanan Cihangir Sağır'ın yeni dönemdeki görev arkadaşlarında eski ilçe başkanlarından ve 2019'da AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan döneminde görev alan isimlerin yoğunluğu dikkati çekti.
Arslan döneminden kimler var?
AK Parti'den ayrılıp Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Mustafa Arslan döneminde görev alan ve şimdiki yeni yönetime de giren isimler şöyle.
Gülay Sakartepe, Abdurrahim Ertaş, Emir Selik, Mehmet Güneş , Ekrem Gündoğdu'nun oğlu Mustafa Gündoğdu, Zeynep Atalay, Mustafa Fikret Çiçek, Osman Yaşar, Suat Yavan, Uğur Eroğlu, Oktay Ay, Savaş İpek, İhsan Sabır.
Sağır'ın yeni yönetim kurulunda dikkat çeken bir isim de Bilal Özen. Neşat Arslan'ın görevden alınmasından sonra kayyum olarak bir süre Buca ilçe başkanlığı görevine atanan Bilal Özen'in de listede yer aldığı gözlendi.
Kimlerin ağırlığı azaldı...
AK Parti Buca'nın kurucu ilçe başkanı Ünal Ömür dışında, Mustafa Solmaz ve Hakan Kalfaoğlu'nun ekibinden isimlerin ise yeni yönetim kurulunda kendilerine yer bulamadığı görüldü.
AK Parti Buca kulislerinde, Cihangir Sağır'ın teşkilat başkanı olarak Gülay Sakartepe'yi atayacağı konuşuluyor.
Cihangir Sağır liderliğine yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Abdurrahim Ertaş
Abdurrahman Kalkan
Bilal Özen
Bülent Dalkıran
Caner Sönmez
Ceyda Bahtiyar
Cemile Betül Özyıldız
Emir Selik
Gökhan Nezir
Gülay Sakartepe
Havanur Ersan
İhsan Sabır
İlyas Gündüz
Kemal Akdoğan
Mehmet Güneş
Mehmet Kışla
Murat Şahinler
Muhammed Faruk Sağlam
Mustafa Gündoğdu
Mücahit Gül
Necati Özcan
Oğuzhan Kara
Sevgi Tekin
Sonay Uygur
Şerif Yıldız
Tunay Pehlivan
Tülay Akgün
Yunus Emre Bozkurt
Zeynep Atalay
Muammer Aytekin
Mustafa Fikret Çiçek
Osman Yaşar
Zafer Aygül
Suat Yavan
Uğur Eroğlu
Oktay Ay
Ünzüle Çankaya
Cansu Hayta Dönmez
Eyüp Daş
Fatmagül Vural
Fahrettin Çaprak
Abdussamet Çakmakçı
İsmail Öz
Savaş İpek