İzmir Adliyesinde Engelliler Için Erişilebilir Adalet Adımı

Son Mühür / Osman Günden - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli bireylerin haklarını daha etkin kullanabilmesi ve adli hizmetlere erişimde yaşanan engellerin kaldırılması amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirdi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Engelsiz bir adalet anlayışı, toplumsal vicdanın en temel gereğidir” vurgusu öne çıktı.

Özel büro 2 Ocak’ta faaliyete geçti

Bu doğrultuda 2 Ocak 2025 itibarıyla faaliyete başlayan Gaziler, Şehit Yakınları ve Engelliler Bürosu, özel gereksinimi bulunan vatandaşların adliyedeki iş ve işlemlerinin daha hızlı, erişilebilir ve hassas biçimde yürütülmesini amaçlıyor. Büro, engelli yurttaşların adli süreci daha etkin şekilde takip edebilmesine katkı sağlıyor.

Engelli personele ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ali Yeldan, İzmir Adliyesi’nde görev yapan engelli personeli ziyaret etti. Ziyarette personelin talepleri dinlendi, çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başsavcı Yeldan, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, her zaman engelli personelin yanında olduklarını belirtti. Açıklamada, “Gerçek engel, insanın kendi gücüne inanmamasıdır; inanç varsa aşılmayacak engel yoktur” ifadelerine yer verildi.

Eşitlik vurgusu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli vatandaşların ve çalışanların kamu hizmetlerine eşit erişiminin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları engelleri aşma iradesine duyulan inanç da vurgulandı.