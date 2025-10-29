Ege Denizi’nde düzensiz göçmen hareketliliği sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri İzmir açıklarında düzenledikleri üç ayrı operasyonda toplam 135 düzensiz göçmeni kurtardı. Operasyonlar, Foça ve Çeşme açıklarında gerçekleştirildi.

Foça açıklarında 51 göçmen yakalandı

İlk operasyon, 28 Ekim sabahı saat 06.32’de Foça ilçesi açıklarında gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki göçmen grubu, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durduruldu.

Ekiplerin müdahalesiyle 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları belirlendi.

Çeşme’de geri itilen 40 göçmen kurtarıldı

İkinci operasyon saat 08.00’de Çeşme açıklarında gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik’e, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi ulaştı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-118), Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Foça’da ikinci operasyon: 44 kişi daha kurtarıldı

Günün üçüncü operasyonu yine Foça açıklarında saat 08.15’te düzenlendi. Benzer bir ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77), Yunanistan unsurlarınca geri itilen 44 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin botlarının motorlarının çalışamaz hale getirildiği, denizde sürüklendikleri öğrenildi. Ekipler, tüm göçmenleri güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne sevk edildi

Foça ve Çeşme’de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 135 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan kimlik tespit ve sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.