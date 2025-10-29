Tüm Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, büyük bir heyecana ve coşkuya sahne olmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri de yerlerini aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen geçit törenine katılım gösterirken, ortaya renkli ve güzel görüntüler çıktı. EBSO'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen geçit törenine Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak katıldık. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği de kortejdeki yerini aldı. Gururluyuz. Yaşasın Cumhuriyet." notu düşüldü.

Ahmet Özken'den coşkulu kutlama!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen geçit töreninde EBSO Meclis Üyesi Ahmet Özken'in coşkulu anları dikkat çekti. Ahmet Özken, "Yaşasın!" derken, beraberindeki heyetin "Cumhuriyet!" diyerek ona eşilk etmesi ortaya renkli görüntüler çıkmasına sebep oldu.