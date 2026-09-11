İzmir’in Çeşme ilçesinde Viven İnşaat tarafından hayata geçirilmesi planlanan Viven Suites Çeşme projesinin inşaat tamamlanamadan icra süreci başladı. Çeşme İcra Dairesi, İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan ve üzerinde tamamlanmamış yapı bulunan taşınması satışa çıkardı.

Çeşme İcra Dairesi’nin 2025/575 TLMT. Sayılı dosyası kapsamında satışa çıkarılan taşınmaz, İsmet İnönü Mahallesi 2122 Sokak No: 33 adresinde bulunuyor. 2 bin 475 metrekare büyüklüğündeki arsa, tapu kayıtlarında Viven Grup Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. adına kayıtlı görünüyor.

İnşaat yüzde 40 seviyesinde

Bilirkişi incelemesine göre taşınmazın üzerinde yapı ruhsatı alınarak başlanan ancak tamamlanamayan bir inşaat bulunuyor. Ruhsatta yapı, bodrum katlar hariç 2 bin 227,4 metrekare pansiyon ve bin 173 metrekare bina dışı yapı olarak belirtiliyor.

İnşaatın mevcut duurmda yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olduğu değerlendirilirken, bilirkişi hesabında arsa değeri 247 milyon 500 bin TL, mevcut yapı değeri ise 46 milyon 789 bin 504 TL olarak hesaplandı. Böylece taşınmazın mevcut haliyle toplam kıymeti 294 milyon 289 bin 504 TL olarak belirlendi.

Arsa sahibiyle sorunlar yaşayan firmanın inşaat halindeki projesi Çeşme İcra Dairesi tarafından 'natamam yapı' olarak 294 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 8 nisanda gerçekleşecek.

