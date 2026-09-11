Son Mühür- İzmir'in tatil cenneti Çeşme ilçesinde Belediye tarafından Ilıca’ya kazandırılan Ilıca Raket Sporları Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hizmete giren bu tesis Çeşmelinin raket sporlarıyla buluşabileceği yeni bir spor alanı olarak tanıtıldı.

Açılışa spor dünyasından ve yerel yönetimden katılım

Gerçekleşen açılış törenine birçok isim katılım sağladı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin yanı sıra Türkiye’yi uluslararası Grand Slam turnuvalarında temsil eden milli tenisçi İpek Soylu, Padel A Milli Takımı oyuncularını temsilen Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Alper Demirçeviren, sporcular, antrenörler, gençler ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.

"Kültür, sanat ve spor aksı oluşturmak istedik"

Açılışta konuşan Başkan Lâl Denizli çocukların ve gençlerin ilgi duydukları branşklarda kendilerini geliştirmelerini önemsediklerinden bahsederek “Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’miz hemen arkamızda. Burada bir kültür, sanat ve spor aksı oluşturmak istedik. Bugün de kentimize tenis, padel ve pickleball gibi raket sporlarının yapılabileceği yeni bir alan kazandırıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu sporları deneyimlemelerini, ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz” dedi.

Milli tenisçi İpek Soylu'ya ve belediye ekiplerine teşekkür

Milli tenisçi İpek Soylu'ya teşekkürlerini sunan Başkan Denizli “Ülkemizi her zaman gururla temsil eden, Türkiye’yi uluslararası bir Grand Slam’de temsil etmiş ilk kadın sporcumuz sevgili İpek Soylu bugün aramızda. Kendisi aynı zamanda Çeşme’de genç tenis sporcularının yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Açılışımızda bizimle olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tesisin yapımında görev alan belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Denizli, “Bu güzel tesisin hayata geçmesine vesile olan Gençlik ve Spor Müdürümüz Yavuz Müdürümüze, yapım aşamasında A’dan Z’ye tüm ekibiyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürümüz Kürşat Müdürümüze ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu alanlar bireysel çabalarla değil, ekip özverisi ve ortak çalışma aklıyla ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Denizli sözlerini, “Kortlarımızın güzel ve dostane mücadelelere, tatlı rekabetlere, yeni dostluklara ve nice güzel anılara ev sahipliği yapmasını diliyorum. Hep birlikte hareketli, sağlıklı ve sporla yaşayan bir Çeşme için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek tamamladı.