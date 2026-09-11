Son Mühür / İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de dikkati çeken bir imar gelişmesi yaşandı. Çeşme’nin Musalla Mahallesi sınırı içinde bulunan ve mülkiyeti Emlak Konut GYO A.Ş.’ye ait geniş bir alana dair hazırlanan imar uygulaması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıktı. Bakanlık tarafından alınan karara göre; Musalla Mahallesi 419 adada yer alan 16, 17, 18, 23, 24, 25, 79 ve 80 numaralı taşınmazları kapsayan yeni düzenleme kamuoyuna duyuruldu.

Yüksek kata izin verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen süreç kapsamında, parsellere ilişkin hazırlanan yeni düzenleme ise bugün itibariyle halkın incelemesine açıldı. Onaylanan plan paftalarında yer alan teknik bilgilere göre, bölgedeki imar hakları Emsal (E) = 0.20 ve maksimum kat yüksekliği Yençok = Zemin+1 Kat (6,50 metre) olarak belirlendi. Söz konusu karara göre; toplam arsa alanının en fazla yüzde 20’si oranında inşaat yapılmasının önü açıldı. Planlama alanında konut ve turizm/ticaret kullanımının yanı sıra yeşil alanlara ve çeşitli ulaşım akslarına da verildi. Plan kapsamında yüksek katlı yapılaşmaya ise izin verilmeyecek.

15 günlük süreç başladı

Askı süreci boyunca hem fiziki hem de dijital kanallar üzerinden erişim imkanı sağlanıyor. İlgili hak sahipleri ve vatandaş, 25 Eylül 2026 tarihine kadar İl Müdürlüğünün Bayraklı’da bulunan Ana ve Ek Hizmet binalarındaki giriş kat dijital ilan panolarının yanı sıra kurumun resmi internet sitesinde yer alan "İmar Planı Duyuruları" bölümünden plan detaylarını detaylıca inceleyebilecek. Ayrıca söz konusu duyuru, Parselasyon Planları İzleme ve Denetleme Sistemi (PARSİD) üzerinden de kamuoyuna servis edildi. 15 günlük yasal askı süresinin tamamlanmasının ardından yetkililer süreci bir sonraki aşamaya taşıyacak.