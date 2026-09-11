Çeşme'de eğitim ve müzik alanındaki projeleriyle tanınan İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun başkanlığında düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı sene başı zümre toplantısına İzmir Kız Lisesi ev sahipliği yaptı. Kentin tüm ilçelerindeki müzik zümre başkanlarının katılım sağladığı kritik buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeni dönemde yürütülecek müzik dersi müfredatı ve eğitim stratejileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Öğrenci başarısı ve disiplinler arası iş birliği ön planda

Toplantı genelinde; öğrencilerin ders başarısının artırılması, olası öğrenme kayıplarının giderilmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve farklı branşlar arasında disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları öne çıktı. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde düzenlenecek müzik etkinlikleri, sosyal ve kültürel projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kritik toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için verimli geçmesi temennileriyle sona erdi.