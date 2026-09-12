İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışını engellemek için 10 ve 11 Eylül tarihlerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışını engellemek amacıyla düğmeye basan ekipler, Menemen ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Menemen’de iki adrese baskın

Operasyon kapsamında İzmir’in Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi’nde D.A. isimli şahsın kiraladığı depoya baskın düzenleyen ekipler, 5 bin 100 litre etil alkol, sanayi tipi tonluk plastik tanklar, arıtma cihazı, elektrikli pompalar, 7 bin 800 adet boş bidon ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan malzemelere el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu R.T. ve A.G. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan depo sahibi D.A.’yı yakalama çalışmalarının ise sürüyor.

Yine Menemen’de Kasımpaşa Mahallesi’nde bir diğer adrese baskın düzenleyen ekipler, F.S. isimli şahsın deposunda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 2 bin 320 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 550 adet aroma ele geçirdi. Şüpheli F.S., gözaltına alındı.

Sevkiyat anında enselendiler

İzmir’de bir diğer operasyon ise Karabağlar ilçesindeki adrese düzenlendi. Operasyonda, hareket halindeki araçlar hedef alındı. H.Y. isimli şahsın kullanımında olan iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 950 bin TL olan 2 bin litre etil alkol ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.