Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Günleri, 63 yayınevi ve 463 yazarı Büyükpark’ta Bornovalılarla buluşturdu. Söyleşiler, paneller, imza günleri, kadın ve çocuklara yönelik atölyeler ile Homeros Sahnesi’ndeki konserler etkinliğe renk kattı.

Kadınlar ve çocuklara özel atölyeler

Etkinlikler kapsamında kadınlar için yoga, pilates ve yemek atölyeleri düzenlenirken, çocuklar için kukla gösterileri, zekâ oyunları, resim, fotoğrafçılık, el sanatları ve masal okuma atölyeleri gerçekleştirildi. Kitap Günleri, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını hedefleyen etkinlikleriyle Bornovalılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Homeros Sahnesi’nde müzik şöleni

Büyükpark’ın merkezinde yer alan Homeros Sahnesi, her akşam düzenlenen konserler, ritim gösterileri ve halk oyunlarıyla festival havası estirdi. Edebiyatla müziğin buluştuğu bu etkinlikler kitapseverlerin ilgisini topladı.

Kahve günü sürprizi

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında, etkinlik alanında kitap satın alan ve kitap bağışında bulunan ziyaretçilere kahve ve kurabiye ikram edildi. Katılımcılar, kitap dolu bir günü sıcak bir atmosferde tamamladı.

Başkan Eşki: “Kitap, en büyük yol göstericimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin kente kültür ve sanat alanında önemli katkılar sunduğunu belirtti:

“Kitap, insanın en büyük yol göstericisidir. Bornova’da kitap ve sanatla beslenen bir toplum yaratmayı hedefliyoruz. Kitap Günleri yalnızca bir fuar değil; kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına değer katan büyük bir buluşmadır.”