Almanya’da tanışarak evlenen Ersin ve Jessica Gödel çifti, yıllar süren Avrupa hayatının ardından Türkiye’ye yerleşti. Alman asıllı Jessica Gödel, eşi Ersin Gödel’in yaşam biçiminden ve inancından etkilenerek İslamiyet’i seçti.

Yaklaşık 15 yıl önce Almanya’da tanışan çift, kısa sürede evlenerek hayatlarını birleştirdi. O dönemde Hristiyan olan Jessica Gödel, eşinin aile bağları güçlü, sade ve inançlı yaşam tarzı sayesinde İslamiyet’e ilgi duymaya başladı.

“Bir cuma günü camiye gidip şehadet getirdim”

Bir süre İslam’ı araştırdıktan sonra iç huzuru bulduğunu ifade eden Jessica Gödel, bir cuma günü camiye giderek şehadet getirdiğini ve Müslüman olduğunu söyledi.

“Müslüman olduktan sonra namaza başladım. İlk kez başörtümü bir cenazede taktım. Bu, benim için çok özel ve anlamlı bir andı.”

Gödel, eşi ve ailesinin her zaman yanında olduğunu belirterek, Türkiye’ye taşınma kararının da bu değişimin bir parçası olduğunu dile getirdi:

“Üç yıl önce Türkiye’ye taşınmak, hayatımda bir dönüm noktasıydı. Burada hem dinimi özgürce yaşama hem de çocuklarımızı kendi kültürümüz içinde büyütme fırsatı bulduk.”

“Dinimizde zorlama yoktur”

Ersin Gödel ise eşinin Müslüman olma kararını kendi isteğiyle verdiğini vurguladı:

“Biz evlendiğimizde eşim Müslüman değildi. Ben hiçbir zaman baskı yapmadım. ‘Bizim dinimizde zorlama yoktur’ dedim. Sadece kültürümüzü ve inancımızı yaşadım. Müslüman olma kararında bize büyük bir sürpriz yaptı.”

Yeni bir başlangıç

Bugün Türkiye’de yaşayan Gödel çifti, çocuklarını hem Türk hem Alman kültürüyle yetiştiriyor. Jessica Gödel, İslam’ı seçtikten sonra hayatında huzurun arttığını belirterek,

“İnanç, insanın kalbinde başlar. Ben bunu burada, Türkiye’de tam anlamıyla hissettim.” dedi.

Gödel ailesi, bu sürecin kendileri için sadece bir din değişikliği değil, bir yaşam dönüşümü olduğunu söylüyor.