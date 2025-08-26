25 Ağustos sabahı saat 05.50’de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi TCSG-74 ve Sahil Güvenlik botu KB-22 sevk edildi. Yapılan müdahalede hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içlerinde 19’u çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili’de sürüklenen bottaki 19 göçmen kurtarıldı

Aynı gün saat 05.25 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında başka bir lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği belirlendi. İçindeki göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-107 yönlendirildi. Ekipler, bottaki 19 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan ve kurtarılan toplam 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaçak geçişlere karşı denetimler sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi ve İzmir açıklarında düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Yetkililer, insan hayatını tehlikeye atan yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam edileceğini bildirdi.