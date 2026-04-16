Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in yollarında bugünlerde sadece yolcu değil, safi umut taşıyan bir otobüs direksiyon kırıyor. 23 Nisan yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının Şubat ayında yaşanan deprem sonrası hala yaralarını sarmaya çalışan Adıyamanlı çocukları unutmadı; Türk Kadınlar Birliği ile el ele verip "Gezici Bilim Otobüsü"nü yola çıkardı. Başkan Dr. Cemil Tugay ve Sevtap Şirin’in uğurladığı o tekerlekler, aslında deprem bölgesindeki miniklerin eğitimde yaşadığı şanssızlığı kırmak için dönüyor.

Sadece bir otobüs değil, aynı zamanda bir laboratuvar

Peki, ne var bu otobüsün içinde? Sadece koltuklar mı? Asla. Burası, çocukların merak duygusunu tetikleyecek, fizik ve kimya deneyleriyle onları bambaşka dünyalara götürecek mobil bir laboratuvar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da dediği gibi; mesele sadece iki şehir arasında yol yapmak değil. Mesele, laboratuvarı olmayan okullara, köylere bilimi bizzat götürmek. Tugay, uğurlama sırasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi arayıp müjdeyi verirken şu hissiyatı paylaştı: "İzmir’den sadece eğitim değil, bolca sevgi ve selam yolluyoruz."

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar

Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı Sevtap Şirin ise adeta bir hayali ilmek ilmek işlediklerini anlatıyor. Birkaç yıldır deprem bölgesinde kreşten parka kadar her yere dokunmaya çalışıyorlar. Şirin, "Çocuklar artık deney yapamıyor, okulda laboratuvar yoksa biz laboratuvarı çocuklara götürürüz dedik" diyerek projenin kalbini özetliyor. İçine torna tezgahlarından tutun da el becerisini geliştiren STEM setlerine kadar her şeyi sığdırmışlar.

Kırsaldaki çocuklar için en güzel hediye

20 Nisan’da Adıyaman’a varacak olan bu "bilim obüsü", şehir merkezinde turlamakla yetinmeyecek. Tozlu köy yollarını aşacak, kırsaldaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kapısına kadar gidecek. İzmir’in hibe ettiği otobüs, hayırseverlerin desteğiyle bir bilim yuvasına dönüştü.



