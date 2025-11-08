Yaz aylarında orman yangınlarıyla büyük kayıplar yaşayan İzmir ve Türkiye'nin “yeşil vatanı”, dikilecek yeni fidanlarla yeniden hayat bulacak. Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, sıcaklık, düşük nem ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle her yıl çok sayıda orman yangınıyla karşı karşıya kalırken, yangın sonrası yeniden yeşillendirme çalışmaları hızla sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından sahada hızlıca hasar tespiti yapıyor. Dron destekli kontroller sonrası yanan ağaçlar sahadan çıkarılıyor, bölgeden alınan toprak örnekleri analiz edilmek üzere araştırma enstitülerine gönderiliyor. Analiz sonuçlarına göre yöreye uygun fidan türleri belirleniyor. Sarp arazilerde iş makinelerinin çalışmasının güç olduğu alanlarda ise tohum serpme yöntemi uygulanıyor. Alt toprak işlemesiyle fidanların kök salması için uygun zemin oluşturuluyor.

“Yanan her alan yıl içinde yeniden ağaçlandırılır”

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, yangınla mücadelede olduğu gibi ağaçlandırma sürecinde de zamanla yarıştıklarını ifade etti: “Ne kadar hızlı enkazı kaldırırsak, o kadar çabuk fidan dikimine başlarız. Yanan alanların yıl içinde ağaçlandırılması zorunlu. Bu bizim görevimiz, namusumuz.”

Çaprazlı, Seferihisar’da 29 Haziran’da meydana gelen yangında 4 bin 634 hektarı ormanlık olmak üzere toplam 4 bin 880 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek şu bilgileri verdi: “Doğal gençleştirme ve eş zamanlı ağaçlandırma yapacağız. Bölgenin doğal yapısına uygun türler dikilecek. Ayrıca yangına dayanıklı servi, akasya ve zakkum türleri de kullanılacak.”

11 Kasım’da fidan seferberliği

Çaprazlı, Türkiye genelindeki yanan ormanlık alanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlarla buluşturulacağını belirtti. “Geleceğe nefes olmak isteyen herkesi sahadaki çalışmalarımıza desteğe davet ediyoruz.”