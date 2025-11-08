Son Mühür - Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı Growtech.Antalya, bu yıl 24’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanırken, İzmir fuarın yıldızı oldu. Fuar Direktörü Engin Er, İzmir’in tarımdaki üretim gücü ve teknoloji yatırımları sayesinde Antalya ve Konya ile birlikte Türkiye’den en yüksek katılım sağlayan üç şehirden biri olduğunu belirtti. Er, “Tohum, fide, gübre ve sulama teknolojilerinde İzmir, Türkiye’nin lider şehirlerinden biri. Tarımsal üretim kapasitesi, Ar-Ge gücü ve ihracat kabiliyeti ile fuarımızda her yıl daha güçlü yer alıyor” dedi.

İzmir markaları fuarın çekim merkezi

Fuarın her yıl İzmir’den büyük katılım aldığını vurgulayan Engin Er, şu ifadeleri kullandı: “İzmir, sadece üretici değil; yenilikçi tarım teknolojilerinin merkezi. İzmirli firmalar, hem Türkiye içi hem uluslararası pazarda fuarımızın en aktif oyuncuları arasında.”

İzmir, tarım diplomasisinde de sahneye çıkıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tarım Diplomasisi Konferansları da İzmir girişimleriyle güç kazandı. Türk Tarımsal Diplomasi Grubu'nun öncü isimlerinin arasında İzmirli sektör temsilcilerinin bulunması, şehrin tarımsal fikir liderliğini pekiştirdi.

Dünya tarımı Antalya’da, İzmir masanın merkezinde

Fuara: 36 ülkeden 700+ katılımcı, 135 ülkeden 40 binden fazla ziyaretçi, tarım teknolojilerinin devleri, yeni ürün lansmanları ve global iş ortaklıkları katılacak. İzmirli markaların özellikle sera teknolojileri, sulama sistemleri, tohumculuk ve bitki besleme çözümleri ile fuarın en çok ilgi gören firmaları arasında olması bekleniyor.

“İzmir, tarımın geleceğini şekillendiriyor”

TTDG Genel Sekreteri İsmail Uğural, İzmir’in stratejik rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: “İzmir sadece Türkiye'nin tarım merkezi değil; aynı zamanda tarım diplomasisinin ve sürdürülebilir tarım vizyonunun öncü kentidir. Dünyaya açılan bir üretim, inovasyon ve ihracat kapısıdır.”

Fuarda öne çıkacak temalar

Sürdürülebilir tarım & yeşil dönüşüm

Tarımda yapay zekâ ve dijitalleşme

Genç ve kadın odaklı tarım politikaları

Tohumculuk ve yeni nesil üretim teknikleri

Uluslararası tarımsal iş birliği