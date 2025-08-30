Son Mühür/ Beste Temel- Türk Hava Kurumu (THK) Güzelbahçe Şube Başkanı ve THK Genel Kurul Delegesi Yakup Ateş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'da Türk havacılığının oynadığı kritik role dikkat çekti. Açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra, göklerde görev yapan havacı kahramanları da minnetle andı. Ateş, karada yürütülen mücadeleye paralel olarak havada verilen mücadelenin, zaferin kazanılmasındaki önemini detaylandırdı.

Büyük Taarruz öncesi havacılık hazırlıkları

Yakup Ateş'in açıklamasına göre, Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde Türk ordusu, kara birliklerinin taarruz hazırlıklarına paralel olarak hava kuvvetlerini de güçlendirme yoluna gitti. Milli Savunma Bakanlığı, elde mevcut ve onarıma muhtaç olan 13 uçağın tamir edilmesine karar vererek, daha önce lağvedilen 1. Uçak Bölüğü'nü yeniden faaliyete geçirdi. Bu dönemde, Adana'dan getirilen ve Fazıl, Yahya, Vecihi ve Hayri Hoca gibi isimlerin çabalarıyla faaliyete geçirilen dört uçağa makineli tüfekler monte edildi. Bu hazırlıklar, taarruz öncesi hava kuvvetlerinin gücünü artırdı.

Zor şartlarda kritik keşif uçuşları

30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında Türk havacılarının keşif faaliyetleri hayati bir rol oynadı. Batı Cephesi Komutanlığı, taarruzun başlayacağı 26 Ağustos sabahı için hava kuvvetlerine Yunan birliklerinin hareketlerini takip etme görevi verdi. Hava şartlarının elverişsiz olmasına rağmen, Türk keşif uçakları görevlerini başarıyla yerine getirdi ve düşmanın hareketliliğini anında Başkomutanlık Karargâhı'na bildirdi. Bu bilgiler, Atatürk ve kurmaylarının savaş stratejisini belirlemesinde kilit rol oynadı.

Türk Havacılarının kahramanlığı ve vefası

Yakup Ateş, Türk havacılarının yalnızca keşif yapmakla kalmadığını, aynı zamanda taarruz uçuşlarıyla da düşmana ağır darbeler vurduğunu belirtti. Açıklamada, 26 Ağustos günü yapılan hava muharebesinde bir Yunan uçağının Yüzbaşı Fazıl Bey tarafından düşürüldüğü bilgisi yer aldı. Bu başarının ardından Batı Cephesi Komutanlığı, uçak düşüren havacılara bin lira ödül vereceğini duyurdu. Ancak, bazı Türk pilotlarının, vatan savunmasını görev addederek bu ödülü almak için düşürdükleri uçakları bildirmediği ve bu durumun Türk askerinin vatan sevgisini ve fedakârlığını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı. Ateş, Türk havacılarının bu özverili çalışmalarıyla Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir!" sözünü daha o günlerde haklı çıkardığını ifade etti.