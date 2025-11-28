Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sunma hedefiyle kurduğu tanzim satış mağazaları İZMAR, büyümesini sürdürüyor. Nisan ayında hizmete giren ve kısa sürede yoğun ilgi gören İZMAR, 15’inci şubesini Konak Gültepe’de hizmete soktu. Gazipaşa Caddesi üzerinde açılan yeni mağaza, bölge sakinlerinden tam not alarak açılış anından itibaren büyük rağbet gördü. Gültepeliler, sunulan ürünlerin kalitesinden ve fiyat avantajından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İZMAR’ın kuruluş hedefi ve genişleyen ağ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlilere verdiği sözler doğrultusunda hayata geçirilen İZMAR projesi, belediye iştiraki olan İZTARIM A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteriyor. Mağazalar, aracısız tedarik zinciri sayesinde tamamen yerel üreticiden alınan veya belediyenin kendi tesislerinde üretilen et ve süt ürünlerini, su ve Halk Ekmek ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Ayrıca, kooperatiflerden temin edilen çeşitli temel gıda maddeleri de uygun fiyat politikasıyla raflarda yerini alıyor. Bu yaklaşım, hem yerel ekonomiye destek olmayı hem de tüketicinin temel ihtiyaçlara daha kolay erişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Gültepe halkından ilk tepkiler: Kalite ve fiyat vurgusu

Yeni açılan mağazadan ilk alışverişini gerçekleştiren Gültepe sakinleri, İZMAR’ın sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti güçlü ifadelerle belirtti. Gülseren Ergüler, özellikle gıdanın güvenilir olması meselesine dikkat çekerek, "Yediğimiz gıdadan zehirlenmeyelim ve köylümüze, çiftçimize yardımcı olalım. Gıdanın güvenilir olması bizim için daha önemli. Fiyatlar da çok güzel," yorumunu yaptı ve eski güvenilir alışveriş zincirlerinin ruhunu aradıklarını dile getirdi. Musa Koç ise, eski TANSAŞ ruhunun canlandığını düşündüğünü belirterek, "Fiyatlar diğer mağazaların fiyatlarına oranla nispeten düşük. Önemli olan fiyat değil aslında kaliteli ürüne ulaşabilmek. Buraya kooperatif ürünlerinin gelmiş olması bizi çok memnun ediyor," ifadeleriyle kaliteye erişimin önemini vurguladı.

“Fevkalade” yorumuyla karşılanan güvenli alışveriş

Bölge halkından Ramazan Akın, mağazayı heyecanla beklediklerini belirterek, İZMAR için "Fevkalade" değerlendirmesinde bulundu. Akın, "Böyle marketlerin açılmasını çok önemli buluyorum. Fiyatların ucuz olduğu ve herkesin gelebileceği bir alışveriş merkezi. Kaliteli ürünler satılıyor, memnunuz," sözleriyle mağazanın ekonomik ve sosyal faydasını öne çıkardı. Ufuk Asil ise, özellikle günümüzde önem taşıyan hijyen ve güvenlik konularına değinerek, "Çok güzel mağazalar. İhtiyaç vardı. Hem ucuz, hem de temiz, güvenli. Diğer marketlerin hijyenden uzaklaştığını görüyoruz... Burasının daha güvenli olduğunu düşünüyoruz," diyerek İZMAR’ın güvenilirliğine dikkat çekti.

İZMAR’ın ulaştığı 15 şube ve çalışma saatleri

Nisan ayından bu yana hızla büyüyen İZMAR, Konak Gültepe şubesiyle birlikte toplamda 15 farklı noktaya ulaşmış durumda. İzmirliler, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında bu mağazalardan alışveriş yapabiliyor. İZMAR’ın diğer şubeleri arasında Bayraklı (Özkanlar, Orgeneral Nafiz Gürman), Bornova (Çamdibi, Doğanlar, Erzene), Buca ve Gediz, Karabağlar (Bozyaka), Karşıyaka (Girne), Konak (Kemeraltı), Menemen (Ulukent), Gaziemir, Aliağa ve Torbalı (Ayrancılar) gibi kentin farklı merkezleri yer alıyor.