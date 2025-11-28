Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı, 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek oturumla toplanacak. Meclis gündemine sunulan dikkat çekici önerge, masaj salonlarına yönelik kapsamlı düzenlemeler ve denetim kararlarını içerdi. Esnaf, Sanatkârlar ve Pazar Yerleri ile Hukuk Komisyonları’nın ortak raporu doğrultusunda hazırlanan önerge, komisyonlarda oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ MASAJ SALONU AÇILIŞLARINA İZİN YOK

Önergede, Karşıyaka sınırları ve mücavir alanlarında yeni masaj salonu açılmasına izin verilmeyeceği açıkça belirtildi. Mevcut masaj salonlarının ise faaliyetlerini sürdürebilmesi için mevzuata tam uyum şartı getirildi.

PERİYODİK DENETİMLER ARTACAK

Rapor doğrultusunda, hâlihazırda faaliyet gösteren masaj salonlarının Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenli aralıklarla denetlenmesi kararlaştırıldı. Bu denetimlerde, işletmelerin mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi halinde işyerlerinin ruhsatlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi kapsamında iptal edilmesi, ruhsat yenileme taleplerinin kabul edilmemesi hükümleri uygulanacak.

AHLAK VE GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YENİ RUHSAT TALEPLERİ REDDEDİLECEK

Raporda, yeni ruhsat başvurularının kamu düzeni, toplum sağlığı, güvenlik ve genel ahlak gerekçeleriyle uygun bulunmayacağı ifade edildi. Böylece Karşıyaka Belediyesi, ilçede masaj salonlarının kontrolsüz şekilde çoğalmasını engellemek için net bir tavır ortaya koymuş oldu.

GÜZELLİK SALONLARINA MASAJ HİZMETİ SINIRLAMASI

Önerge, güzellik salonu vb. işletmelerde tali faaliyet olarak masaj hizmeti verilmek istenmesi halinde de sıkı bir değerlendirme mekanizması öngördü. Bu talepler, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak görüşü alınarak karara bağlanacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yeni masaj salonu açılmasına izin verilmemesinin, hâlihazırda faaliyet gösteren masaj salonlarının, mevzuat hükümlerine uygunluklarının Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmesinin, denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin 5393 sayılı Kanunun 15/b maddesi uyarınca ruhsatlarının iptal edilmesi ve yenilenmemesinin, yeni ruhsat başvurularının kamu düzeni, toplum sağlığı, güvenlik ve genel ahlak gerekçeleriyle uygun bulunmamasının, güzellik salonu vb. işyerlerinde tali faaliyet olarak masaj hizmeti verilmesi yönündeki taleplerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak görüşü alınarak değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulü hakkında Esnaf, Sanatkarlar ve Pazar Yerleri + Hukuk Komisyonları Ortak Raporu. "